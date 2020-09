Crusader Kings 3: il trailer di lancio ricorda che è disponibile per PC e Game Pass

Il trailer di lancio di Crusader Kings 3 ci ricorda che il nuovo capolavoro di Paradox Interactive è finalmente disponibile. Potrete disporre a piacimenti di alleati e nemici su PC attraverso Steam ma anche grazie all'Xbox Game Pass per PC.

Perchè parliamo di capolavoro? Date un'occhiata alla nostra recensione di Crusader Kings 3.

Crusader Kings III è l'ultimo capitolo del leggendario franchise grand strategy. Il nostro compito è quello di guidare una casa reale attraverso la storia, governando il territorio, la cultura, la religione, le operazioni militari e altro ancora in questo gioco di gestione di un impero medievale. Il gioco chiede o di agire nell'ombra o di marciare apertamente alla guida dei nostri eserciti per espandere i confini e le zone di influenza. Si potrà utilizzare la diplomazia e la famiglia, sfruttando le relazioni e l'influenza, per proteggere il lignaggio. Perché senza un erede adatto, la linea - e il gioco - finiranno.

In Crusader Kings III ogni personaggio ha la sua storia e i suoi tratti di personalità unici che si riflettono nei loro ritratti e nelle decisioni che prendono. Gli eventi e le opzioni nel gioco sono in gran parte determinati dal tipo di Lord con cui giocheremo e le personalità degli altri devono essere utilizzate nel modo giusto per raggiungere gli obiettivi.

La mappa comprende l'Europa, l'Africa, l'Asia e il subcontinente indiano, e si potrà gestire indifferentemente una casa nobile di quasi tutte le culture. Dai Vichinghi della Scandinavia alle tribù dell'Africa e alle orde della steppa asiatica, ogni casata garantisce sfide differenti.

Il gioco è disponibile sia su Steam sia su Game Pass per PC. Lo avete acquistato?