Call of Duty: Warzone: glitch del Superstore presto corretto da Infinity Ward

Non è affatto raro che su Call of Duty: Warzone saltino fuori nuovi glitch ogni settimana: alcuni sono fastidiosi e negativi, perché portano alla propria eliminazione durante la partita; ma altri invece sono utilissimi. Per esempio quello legato al Superstore, che permetteva di ottenere praticamente denaro infinito.

Il nuovo glitch di Call of Duty: Warzone era molto semplice: a causa di qualche errore nei file di gioco, la località della mappa di gioco nota come Superstore (avete già dato un'occhiata ai luoghi migliori dove atterrare ad inizio partita?) garantiva moltissimo denaro. Tanti soldi, troppi: normalmente non dovrebbero essercene così tanti nei paraggi, infatti. I giocatori dunque correvano al Superstore e iniziavano a spenderli per migliorare il proprio equipaggiamento; oppure se li portavano via, dopo aver scoperto che potevano essere spesi anche altrove.

Questa manna dal cielo smetterà presto di cadere, perché il glitch del Superstore verrà presto corretto dagli sviluppatori di Infinity Ward. Talmente presto che è stata realizzata una voce appositamente dedicata su Trello, piattaforma dove il team tiene d'occhio le principali segnalazioni degli utenti per intervenire al più presto con una nuova patch.

Tuttavia è probabile che ancora per alcuni giorni il glitch continui a funzionare: approfittatene, se non vi fate scrupoli di alcun tipo. Chissà, magari nel frattempo verranno attivati anche quei tunnel sotterranei che si nascondono sotto Verdansk.