Marvel's Avengers: Hulk insegna a spaccare, Iron Man a blastare nei loro seminari

Marvel's Avengers presenta i seminari di Hulk e Iron Man, che facendo il verso a Gordon Ramsay ci insegnano rispettivamente a spaccare e a blastare.

Forte dei numeri da record assoluto per la beta su PS4, Marvel's Avengers sta per fare il proprio debutto nei negozi e Square Enix ha pensato bene di promuoverne il lancio anche in maniera simpatica e fantasiosa.

"Il segreto non è spaccare con le vostre mani, ma con il vostro cuore", spiega Hulk con l'ovvio ausilio di sottotitoli. "Spaccare può essere bello come una poesia, una canzone o una palla demolitrice."

Il seminario di Iron Man è anch'esso molto divertente, anche se non raggiunge le vette del suo collega grosso e verde. "Ci sono tanti modi per blastare un nemico: io ovviamente scelto quello più fico", dice Tony Stark.

Arriveranno anche i seminari degli altri Avengers? A questo punto speriamo proprio di sì. In calce trovate invece uno dei video a cui probabilmente gli sviluppatori si sono ispirati per il taglio di questi trailer.