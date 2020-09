Game & Watch: Super Mario Bros. il prezzo giapponese è piuttosto abbordabile

Da una pubblicità apparsa su Twitter abbiamo potuto scoprire il prezzo giapponese del Game & Watch: Super Mario Bros.. Questa speciale edizione delle prime console portatili di Nintendo costerà 4980 yen, ovvero circa 39,5 euro.

Il Game & Watch: Super Mario Bros. è una speciale console annunciata ieri durante il Direct che Nintendo ha pubblicato a sorpresa. In uscita il 13 novembre 2020, il Game & Watch: Super Mario Bros. è un dispositivo collezionabile ispirato alle console Game & Watch originali degli anni '80, che includevano un gioco ed erano utilizzabili anche come orologio.

La serie Game & Watch originale ha venduto più di 43 milioni di esemplari in tutto il mondo. Questa console Game & Watch: Super Mario Bros. è dotata di una moderna pulsantiera +. Oltre a offrire la possibilità di giocare ai classici Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (pubblicato in Giappone con il titolo di Super Mario Bros. 2) e a una versione speciale di Ball che ha Mario come protagonista, Game & Watch: Super Mario Bros. funziona anche da orologio e include 35 piccole sorprese da scoprire, inclusi alcuni camei degli amici e nemici di Mario.

Da noi questa console dovrebbe costare circa 10 euro di più. Il Game & Watch: Super Mario Bros. è il prenotazione a circa 50 euro. Una pubblicità giapponese, invece, dice che il Game & Watch: Super Mario Bros. costerà 4980 yen che, convertiti, danno 39,6 euro.

Cosa ne pensate? Quale dei due vi sembra il prezzo giusto?