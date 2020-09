Prince of Persia: Sands of Time Remake potrebbe essere all'Ubisoft Forward di settembre

Prince of Persia: Sands of Time Remake, o quale sia il titolo di questo rifacimento del primo capitolo della serie 3D dedicata a Prince of Persia, potrebbe essere presente al prossimo Ubisoft Forward, la presentazione ufficiale della compagnia francese il cui prossimo appuntamento è fissato per il 10 settembre.

Abbiamo visto il trailer di presentazione per l'Ubisoft Forward di settembre, ma questo conteneva ovviamente una quantità limitata di giochi e tutti già noti, probabilmente per non rovinare eventuali sorprese, tuttavia ci aspettiamo qualcos'altro dall'evento e il ritorno di Prince of Persia si trova ormai da tempo nelle voci di corridoio.

Prince of Persia Remake era comparso nel listino di un retailer già nei giorni scorsi e sembrava un progetto diverso dall'ultimo titolo annunciato poco fa legato alla storica serie, ovvero Prince of Persia: The Dagger of Time sviluppato per VR, e vari insider sembrano confermare l'esistenza di un remake o un reboot della serie.

In particolare, l'utente Okabe di ResetEra, solitamente ferrato sulle questioni legate a Capcom, si è detto alquanto certo di un possibile remake del Prince of Persia: Sands of Time originale, uscito nel lontano 2003. La stessa idea era già emersa in passato in altre voci di corridoio, che potrebbero finalmente concretizzarsi in una presentazione all'Ubisoft Forward.

Per saperne di più, dunque, non resta che seguire la nuova presentazione di Ubisoft, che conterrà notizie anche su Immortals: Fenyx Rising, ovvero il nuovo nome di Gods & Monsters, che potrebbe essere vicino all'uscita sul mercato, a questo punto.