Football Manager 2020: José Mourinho è un fan del gioco

Che Football Manager sia un gioco molto amato da tutti coloro che bazzicano il mondo del calcio è un fatto risaputo. Che uno dei più famosi e vincenti allenatori sul mercato sia un fan della serie è una cosa decisamente più curiosa. Sembra, però, che José Mourinho, attuale manager del Tottenham ed ex allenatore di Inter e Real Madrid, sia un fan di Football Manager 2020. Alcuni fan, infatti, hanno individuato l'icona del gioco sul PC dell'allenatore portoghese che, evidentemente, nel tempo libero ama sognare di essere un allenatore di calcio.

Il curioso dettaglio è stato individuato da alcuni attenti fan che hanno visto la serie Prime Video All or Nothing: Tottenham Hotspur. In questo documentario si racconta la storia del celebre team di Premier League inglese. In una delle scene viene mostrato l'attuale tecnico José Mourinho che sta spiegando delle tattiche utilizzando il suo portatile personale. Alcuni hanno notato che in basso a destra del desktop c'è l'icona di Football Manager 2020.

Un dettaglio che dimostra sia che il portoghese ha il gioco installato sul suo portatile personale, ma anche che viene usato con regolarità. Un dettaglio che, ovviamente, ha fatto scalpore. C'è chi ironizza dicendo che FM2020 sia lo strumento che ha insegnato il lavoro a Mourinho e chi "impazzisce" all'idea che l'ex Inter quando ha tempo di rilassarsi sogni di essere un allenatore di calcio. Magari di un team di Lega Pro o di una delle sue storiche rivali, come il Barcellona o la Juventus.

Scherzi a parte, Football Manager, col suo enorme database e la fittissima rete di scout, è visto come uno strumento molto potente per studiare le potenzialità e le tattiche delle squadre avversarie e, perché no, individuare nuovi talenti delle serie minori.

Chissà per cosa lo usa nella realtà lo Special One.

CONFIRMED: Jose Mourinho learnt all he knew from... @FootballManager pic.twitter.com/ETJgUiLrPA — Out Of Context Football Manager (@nocontextfm1) August 31, 2020