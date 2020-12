Cyberpunk 2077 per PS4, l'aggiornamento 1.05 non ha risolto i problemi di crash

L'aggiornamento 1.05 di Cyberpunk 2077, appena rilasciato da CD Projekt RED, non sembra purtroppo aver risolto i problemi del gioco su PS4, in particolare i crash, come invece si sperava.

Disponibile da poche ore, la patch 1.05 di Cyberpunk 2077 è stata realizzata dal team di sviluppo proprio per intervenire tempestivamente sugli inconvenienti più gravi riscontrati su console.

I test condotti da Push Square, tuttavia, dicono il contrario: il gioco continua ad andare in crash dopo circa 90 minuti o quando si accede a zone affollate di Night City, e pare che anche altri utenti abbiano pubblicato testimonianze del tutto simili.

L'aggiornamento, inoltre, non sistema un grave bug che si è presentato alla redazione di Push Square dopo circa 65 ore, e che impedisce al personaggio di ricevere nuove missioni.

Come sappiamo, CD Projekt RED ha promesso due grosse patch per Cyberpunk 2077, in arrivo a gennaio e febbraio: chi sta riscontrando grossi problemi farebbe forse meglio ad aspettare.