Gears 5 Hivebusters: il gioco più bello su Xbox Series X? Analisi di Digital Foundry

Gears 5: Hivebusters è uscito questa settimana come DLC del capitolo in questione, lanciato anche direttamente su Xbox Game Pass e secondo molti giudizi si tratta del titolo forse graficamente più avanzato visto su Xbox Series X|S o quantomeno tra i più piacevoli da vedere.

Il giudizio sembra sia condiviso anche da Digital Foundry nella sua recente analisi in video riportata qui sopra, anche se non viene esplicitato proprio in questo senso, anche perché rimane probabilmente un giudizio soggettivo. In ogni caso, è chiaro che The Coalition ha voluto sfruttare l'hardware messo a disposizione in particolare con questa espansione, che rimane cross-gen ma che dimostra su Xbox Series X|S qualcosa di veramente next gen in termini di qualità grafica.

Da notare anche che, con il lancio dell'espansione, è stata pubblicata anche una sostanziosa patch per il Gears 5 originale che migliora sensibilmente alcuni aspetti del gioco. Digital Foundry fa notare come gli sviluppatori abbiano anche corretto tre difetti che erano stati rilevati nella versione originale, in particolare riguardante le performance che palesavano delle leggere imperfezioni in alcuni punti, a quanto pare tutte risolte con la patch.

Hivebusters può essere acquistato a parte per 19,99 euro oppure scaricato gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e presenta una nuova campagna basata su un team di personaggi secondari che diventano in questo caso protagonisti. La sua caratteristica principale è il fatto di essere ambientata sull'isola vulcanica Galangi, cosa che introduce ambientazioni completamente diverse dal solito e molto variegate, in grado di spingere particolarmente sugli effetti grafici e proponendo situazioni diversificate. Il tutto affrontabile in single player o in multiplayer cooperativo.

Come riferito da Digital Foundry, si tratta di un titolo su scala ridotta, considerando che è solo un'espansione con una durata limitata, ma in termini di produzione è veramente notevole, visto che utilizza asset ed elementi completamente inediti e dimostra anche una certa evoluzione tecnologica rispetto al gioco base Gears 5.