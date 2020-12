Sony San Diego, dettagli sul misterioso team da un'intervista di David Jaffe

Sony San Diego è uno degli argomenti principali di un'interessante intervista andata in onda sul canale YouTube di David Jaffe, il creatore dell'originale God of War e Twisted Metal poi uscito da Sony e ora indipendente, ma evidentemente legato comunque da varie conoscenze all'interno della compagnia.

Nel video in questione, Jaffe intervista Michael Mumbauer, un dipendente di Sony che ha avuto ruoli di rilevanza all'interno dei team first party e che recentemente è stato responsabile anche dell'organizzazione del misterioso team di Sony San Diego, che non è stato annunciato in via ufficiale dalla compagnia ma di cui si parla ormai da diverso tempo.

Alcune informazioni sono emerse dall'intervista, anche se ancora molto vaghe perché Mumbauer non può entrare nel dettaglio più di tanto, ma indicano che il team non è stato chiuso come sembrava emergere dalle voci di corridoio solo qualche giorno fa, se non altro.

Tra i punti toccati da Mumbauer c'è il fatto che lo studio aveva iniziato tempo fa a progettare una sorta di serie TV su Uncharted creata con la grafica in engine, ma il tutto è stato poi cancellato. Il team di San Diego ha attualmente 200 sviluppatori impegnati sul nuovo progetto, che a quanto pare è un nuovo gioco ma di cui per il momento non si può parlare.

A un certo punto, il team doveva iniziare a lavorare sui remake di God of War e Uncharted: Drake's Fortune, ma in entrambi i casi le cose non hanno funzionato e i progetti sono stati cancellati. In ogni caso, c'è un nuovo gioco in sviluppo su cui non si può dire nulla ma che dovrebbe essere una produzione tripla A basata su tecnologia proprietaria.

Sembra comunque che sia basato su una proprietà intellettuale PlayStation e potrebbe essere un "action adventure in terza persona a impostazione cinematografica", cosa che non sorprenderà probabilmente nessuno, trattandosi praticamente dello standard per le produzioni interne Sony, che dovrebbe rappresentare "il prossimo passo nella narrazione cinematica".

Da un po' di tempo a questa parte è opinione comune che il misterioso team di San Diego stia lavorando a Uncharted 5 e i dati in effetti corrisponderebbero, di fatto Sony ha fatto assunzioni importanti per questo team, sebbene ci siano state anche delle uscite di scena altrettanto importanti, tanto da mettere in dubbio la sopravvivenza stessa dello studio.