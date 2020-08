No More Heroes per Nintendo Switch classificato a Taiwan, annuncio in arrivo?

No More Heroes è stato classificato per Nintendo Switch dall'agenzia di rating taiwanese, il che significa che potremmo vedere a breve un annuncio ufficiale in merito.

Mentre i possessori della console ibrida giapponese attendono con ansia l'uscita di No More Heroes 3, mostrato al Devolver Direct per la bellezza di 2 secondi, è dunque possibile che Suda51 voglia dare loro in pasto il capitolo originale per addolcirgli l'attesa.

Pubblicato su Wii nel 2008, No More Heroes introduce il personaggio di Travis Touchdown, un abilissimo sicario che elimina i suoi bersagli impugnando una potente spada a energia.

Generalmente la comparsa di un gioco nel catalogo dell'agenzia di rating di Taiwan si traduce rapidamente in un annuncio ufficiale e nella conseguente uscita del titolo sul mercato, e immaginiamo che anche stavolta le cose andranno in questo modo.

Tuttavia quando verrà ufficializzata la cosa? Magari proprio nel corso del prossimo Nintendo Direct, che tutti stanno aspettando e che la casa giapponese ci sta facendo sudare in questa torrida estate, letteralmente.