No More Heroes 3 per Nintendo Switch mostrato al Devolver Direct per la bellezza di 2 secondi

Goichi Suda, meglio conosciuto come Suda51, è tornato a mostrare No More Heroes 3 per Nintendo Switch. Meglio dire che è quasi tornato a mostrare il suo prossimo gioco, viste le modalità con cui è tornato in video. Guardando le registrazioni del Devolver Direct di ieri, alcuni utenti si sono accorti della sua presenza per ben due secondi. Li potete vedere al minuto 1:08:01 della registrazione che trovate in testa alla notizia.

No More Heroes 3 è apparso sostanzialmente durante i titoli di coda, in un video off-screen con Suda51 stesso. Nel video possiamo vedere il protagonista del gioco, Travis Touchdown e alcuni movimenti della telecamera. Da notare che il buon Suda impugna un pad di Xbox 360, dovuto probabilmente al fatto che si tratta di una build di sviluppo (non è da escludere che esca anche su altre piattaforme, oltre che su Nintendo Switch).

Da notare che nel video ufficiale del Devolver Direct pubblicato sul canale YouTube di Devolver Digital non c'è più questa scena (per questo abbiamo pubblicato il video di Gamespot), sostituita da un altra sempre con Suda.

Non è la prima volta che Suda51 scegli un approccio così strano per mostrare No More Heroes 3. già al New Game+ del mese scorso era apparso per dare un messaggio speciale, con il gioco sullo sfondo.