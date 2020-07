Wonderful Dizzy è il nuovo capitolo della storica serie dagli Oliver Twins per ZX Spectrum NEXT

L'uovo Dizzy sta per tornare in Wonderful Dizzy, un nuovo gioco dagli Oliver Twins, una delle coppie d'oro degli anni '80, che lo hanno sviluppato in esclusiva per ZX Spectrum NEXT, il nuovo computer erede della tradizione delle macchine di Steve Sinclair, cui tanto deve il mondo dei videogiochi europeo (e non solo).

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Dizzy è una delle prime mascotte videoludiche nate in Europa, che figliò numerosi giochi (per la maggior parte degli arcade adventure a schermate fisse con oggetti da raccogliere e da usare in punti specifici delle mappe) e vendette complessivamente diversi milioni di copie, mentre gli Oliver Twins sono una coppia molto famosa tra chi conosce la storia dei videogiochi.

I due hanno lasciato un po' le scene dell'industria dei videogiochi, ma sono tornati di recente alla ribalta grazie ad alcune iniziative, come appunto Wonderful Dizzy, di cui possiamo vedere alcune animazioni nei Tweet sottostanti. In pochi ci giocheranno, ma è bello sapere che esiste. Purtroppo serie storiche come questa sono sparite un po' dai radar e sono poco citate, anche per colpa di noi della stampa specializzata. Figurarsi che c'è chi quando parla degli anni '80 in Europa cita il NES, dimostrando di non sapere proprio di cosa diavolo sta parlando.