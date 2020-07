Watch Dogs Legion: il video in italiano creato dall'autore di Love, Death, Robots

L'Ubisoft Forward si è aperto con un bellissimo corto di Watch Dogs Legion creato da Alberto Mielgo, l'autore di Love, Death, Robots e Spiderman into the Spiderverse. Il video, che potete vedere qui sopra, riesce in pochi minuti a farci entrare nell'atmosfera di gioco e anche ad alzare al massimo le aspettative per questa conferenza.

Se il livello qualitativo del resto del Forward" sarà lo stesso di questo corto, infatti, ne vedremo delle belle. Questo video è stato creato da Alberto Mielgo, l'artista dietro a Love, Death, Robots e Spiderman into the Spiderverse. Per chi non lo sapesse Love, Death, Robots è una serie animata di Netflix del 2019 creata da Tim Miller e prodotta da Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller e lo stesso Tim Miller. La prima stagione è composta da 18 episodi girati da diversi registi e artisti. Il terzo episodio, La Testimone, è stato girato da Alberto Mielgo.

Di Spiderman into the Spiderverse c'è poco da dire, se non che si tratta del bellissimo film di animazione del 2018 di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman con protagonista Miles Morales.

Watch Dogs Legion, invece, è il nuovo gioco open world action di Ubisoft. Uscirà a fine ottobre su PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC e Stadia.