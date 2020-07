Death Stranding primo in classifica su Steam a due giorni dal lancio, nuova vita per il titolo di Kojima?

A due giorni dal lancio, Death Stranding di Kojima Productions è già primo nella classifica globale di Steam. A quanto pare tra i giocatori PC c'è grande attesa per il gioco di Kojima Productions, che come altri titoli potrebbe trovare una nuova vita sulla piattaforma di Valve.

Steam ha rappresentato una grande fonte di introiti (e giocatori) per titoli quali Sea of Thieves di RARE e Microsoft, e ora potrebbe rivelarsi il posto giusto in cui rilanciare Death Stranding, che su PS4 ha prodotto profitti, ma secondo alcune voci ha avuto un successo moderato (non al livello di altre esclusive console).

Un port PC come quello di Death Stranding è particolarmente conveniente per sviluppatore e publisher, perché di fronte a dei costi di sviluppo contenuti, le vendite possono portare a raggiungere il punto di pareggio molto più velocemente che su console (o, in generale, sulla piattaforma di origine). Vedremo dopo il lancio quanto rimarrà nelle prime posizioni della classifica. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Dal leggendario autore Hideo Kojima, ecco la nuovissima esperienza di gioco che sfida ogni definizione di genere.

Sam Bridges deve affrontare un mondo completamente trasformato dal Death Stranding. Trasportando i frammenti disconnessi del nostro futuro, deve partire per un viaggio per ricostruire, passo dopo passo, il mondo andato in frantumi.

Con la partecipazione di Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner.

Le funzionalità aggiuntive per PC comprendono FRAME RATE ELEVATO, MODALITÀ FOTO e SUPPORTO MONITOR ULTRA-WIDE. Include anche contenuti della serie HALF-LIFE di Valve Corporation.

Death Stranding su Steam