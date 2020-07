Cyberpunk 2077: tanti peni ma un solo tipo di vagina nella personalizzazione, un tweet riaccende le polemiche

È ancora polemica per la mancanza di vagine in Cyberpunk 2077. A rinfocolarla un post dell'account Twitter ufficiale del gioco, che ha fatto una battuta sulla mancanza di personalizzazione delle vagine, lì dove ci sono diversi tipi di pene.

La questione era emersa dai recenti provati della stampa del gioco di CD Projekt Red, in cui alcuni redattori avevano sottolineato come ci fossero tanti tipi di peni selezionabili nell'editor dei personaggi e un solo tipo di vagina. Ne era scaturita una grossa polemica con annessa accusa di sessismo.

Calmate le acque ci ha pensato l'account Twitter del gioco a riattizzare il fuoco. Se ricordate qualche giorno fa avevamo riportato della battuta su FIFA 78 nata dall'artwork di un palazzo particolarmente tetro che alcuni utenti volevano essere la sede di EA nel gioco.

Un utente ha risposto alla battuta scrivendo: "FIFA 78 includerà dei genitali personalizzabili."

Presa la palla al balzo, l'account Twitter di Cyberpunk 2077 ha risposto: "C'è solo un tipo di vagina: prenotazione cancellata." Naturalmente ad alcuni la battuta non è piaciuta, perché sarebbe una forma di sottovalutazione di un grande problema.

Quale? Secondo i critici i media tendono a non dare spazio alle differenze tra vagine, rappresentandole come se fossero tutte uguali. Sarebbe, insomma, una sorta di stereotipizzazione, che causerebbe problemi in particolare tra le persone transessuali.