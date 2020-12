Tormentor: trailer, immagini e info del nuovo gioco del creatore di Agony e Succubus

Tomasz Dutkiewicz, il creatore di giochi come Agony e Succubus, ha deciso di presentare un progetto indipendente presentato, pur continuando a rivestire il suo ruolo di CEO di Madmind Studio. Tormentor, questo il nome del nuovo gioco, vi metterà nei panni di un torturatore, impegnato a combattere per la propria sanità mentale. Scopriamo il progetto attraverso un trailer e le prime immagini.

Tormentor è un gioco horror che consente ai giocatori di essere un torturatore.

Saranno i gestori di una prigione che è rimasta vacante per anni, mentre combattono contro una crescente malattia mentale. Per ottenere più dosi del farmaco sperimentale, i giocatori dovranno mostrare creatività nel torturare le loro vittime per raccogliere il maggior numero di spettatori possibile durante i live streaming sul dark web.

Oltre a questo vi sarà chiesto di gestire la propria prigione, espandendola con nuovi strumenti di tortura e equipaggiamento audio e video. Inoltre bisognerà organizzare la caccia alle vittime, oltre che organizzare le donazioni da parte degli sponsor. In altre parole è un gioco disegnato per fare scalpore e suscitare polemica.

Dal punto di vista tecnico Tormentor è stato creato per sfruttare al massimo le possibilità delle macchine di nuova generazione, come il raytracing, che sarà utilizzato in maniera del tutto originale per creare giochi di luce o inquadrare l'orrore da più punti di vista contemporaneamente.