Kena: Bridge of Spirits per PS5 in ritardo, uscita posticipata al 2021

Kena: Bridge of Spirits è uno dei giochi più interessanti tra i primi titoli presentati per PS5 e per molti poteva rappresentare un potenziale gioco di lancio da acquistare con la nuova console Sony, ma i piani dovranno essere rivisti considerando che il gioco è stato rimandato al 2021 a causa di un ritardo accumulato dagli sviluppatori.

Il team Ember Lab ha annunciato in queste ore che, a causa principalmente della riorganizzazione dei lavori causata dal diffondersi del coronavirus, la data di uscita di Kena: Bridge of Spirits è stata spostata al 2021, ancora senza un giorno preciso ma con finestra di lancio prevista per il primo trimestre del prossimo anno.

"Il team Ember Lab è rimasto molto colpito della risposta positiva e del supporto dimostrato dopo la presentazione di Kena: Bridge of Spirits. Le vostre belle parole e l'emozione dimostrata per il gioco sono state un'ispirazione per il team", hanno scritto gli sviluppatori in una comunicazione pubblica ufficiale in cui spiegano i motivi della decisione.

"Quest'anno ha portato con sé molte difficoltà e la nostra transizione al lavoro da casa ha causato un rallentamento imprevisto nello sviluppo. Per questa ragione, abbiamo preso la difficile decisione di rimandare l'uscita di Kena: Bridge of Spirits al primo trimestre del 2021. Non abbiamo preso questa decisione alla leggera, ma pensiamo che sia la cosa migliore da fare per il gioco e per il benessere del team. Utilizzeremo questo tempo extra per dare al titolo una ulteriore ripulitura meritata e poter costruire un'esperienza all'altezza della nostra visione e delle vostre aspettative".

Dunque il motivo principale del posticipo sembra essere il lavoro in remoto da casa, ma a quanto pare il tempo extra verrà comunque impiegato per migliorare ulteriormente il gioco ed effettuare una ripulitura generale prima dell'uscita. Ulteriori informazioni su Kena: Bridge of Spirits, tra cui la possibile data di uscita, arriveranno nei prossimi mesi.

Protagonista di una nuova anteprima pubblicata proprio ieri su queste pagine, Kena: Bridge of Spirits è un particolare action adventure dall'aria fiabesca sviluppato da un piccolo team di 14 persone, presentato in occasione dell'evento di reveal di PS5.