PS5 sarà al PAX Online? Sony ha un evento misterioso per la prossima settimana

PS5 potrebbe essere al PAX Online della settimana prossima, visto che Sony sembra aver organizzato un evento misterioso in occasione della conferenza, con quella che potrebbe essere una nuova presentazione di cui ancora non si sa nulla di preciso.

Come visibile sul sito ufficiale del PAX Online, per il 18 settembre c'è un evento organizzato da Sony, che al momento è identificato solo come "Sony Holder", cosa che sembra essere una sorta di placeholder per un nome specifico da svelare in seguito, che sarebbe forse potuto essere troppo esplicito da inserire fin da ora.

È un po' strano pensare che Sony abbia intenzione di svelare qualcosa di importante come eventuale data di uscita e prezzo di PS5 a un evento come il PAX Online, ma il tempismo è quantomeno sospetto, considerando che per questo mese è previsto quasi sicuramente un qualche aggiornamento importante sulla next gen Sony e il 18 settembre potrebbe essere il momento giusto, prendendo anche le dovute distanze dai vari annunci fatti da Microsoft in questa settimana, spinti dai leak.

D'altra parte, c'è un legame consolidato tra la compagnia e l'organizzazione del PAX, viste le numerose presenze di PlayStation in tali occasioni. Peraltro, lo scorso febbraio Sony avrebbe dovuto mostrare The Last of Us 2 proprio al PAX East ma l'evento saltò a causa del diffondersi del coronavirus, dunque questo potrebbe essere una sorta di riavvicinamento all'interno della nuova forma del PAX Online.

In ogni caso, terremo d'occhio la questione: a questo indirizzo potete vedere la pagina relativa al misterioso evento organizzato per il 18 settembre.