Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, il trailer era una vecchia versione? Una nuova immagine lo proverebbe

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato presentato ieri dopo una lunghissima attesa per rivedere tornare in auge una serie così amata, ma non sembra essere stato accolto con grandissimo entusiasmo per come si è mostrato, ma c'è da dire che si trattava forse di una build vecchia e la cosa potrebbe essere dimostrata da una nuova immagine.

Annunciato ieri durante l'Ubisoft Forward con data di lancio e trailer PS4, One e PC, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake rappresenta il ritorno di una delle serie più amate di Ubisoft, rimasta fuori dalle scene per diversi anni, almeno per quanto riguarda le produzioni di più alto profilo della compagnia.

Anche per questo le aspettative erano molto alte e la presentazione di ieri è sembrata un po' dimessa rispetto a quanto ci si poteva aspettare, considerando anche gli standard delle serie di punta da parte di Ubisoft. La questione della grafica è stata già affrontata nelle ore scorse dagli sviluppatori, che hanno parlato principalmente di scelta stilistica alla base dell'aspetto un po' particolare di personaggi e ambientazioni.

Tuttavia, è emerso anche il fatto che potrebbe trattarsi di una build vecchia: parlando a Gadgets.ndtv.com, il director Jean-Philippe Pieuchot di Ubisoft India Studios ha spiegato che ci sarà una ulteriore evoluzione da qui al lancio previsto per il 21 gennaio 2021, considerando che comunque alla base del gioco c'è lo stesso Anvil Engine utilizzato per le produzioni maggiori di Ubisoft come Assassin's Creed.

Come fanno notare alcuni anche sul forum ResetEra, nell'articolo è visibile anche una nuova immagine che potrebbe avvalorare questa tesi: come vedete qui sotto, si tratta di una scena del gioco che è visibile anche nel trailer, ma che si presenta in maniera decisamente diversa. Nella nuova immagine i personaggi appaiono infatti molto più rifiniti, con una maggiore complessità poligonale e qualità delle texture, tanto da sembrare una versione evoluta dell'altra, come potete vedere anche nel confronto diretto riportato sotto.

È possibile che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake possa andare incontro a una ripulitura tale da far evolvere in maniera sostanziale la sua grafica? Staremo a vedere, per il momento c'è quantomeno una sorta di prova a mantenere aperta la possibilità.