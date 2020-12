Kena: Bridge of Spirits, nuove immagini per l'action-adventure per PS5, PS4 e PC

Ember Labs ha pubblicato in queste ore una serie di nuove immagini dell'attesa esclusiva console Kena: Bridge of Spirits. A chi non lo sapesse diciamo che si tratta di un action-adventure narrativo in arrivo su PS5, PlayStation 4 e PC (attraverso l'Epic Games Store) nel corso del 2021.

Queste immagini arrivano direttamente dall'account Twitter ufficiale dello sviluppatore e mostrano un gioco che tecnicamente sembra molto valido, oltre che piuttosto ispirato sotto il profilo del design. Gli ambienti, infatti, sono oscuri e affascinanti, mentre il character design sembra già convincente.

Su PlayStation 5 Kena: Bridge of Spirits dovrebbe sfoggiare alcune caratteristiche esclusive, come per esempio l'utilizzo del feedback aptico e dei tempi di caricamento davvero ridotti. Un'altra differenza visibile sarà il numero di Rot presenti contemporaneamente sullo schermo.

"Su PS5 saranno tutti visibili contemporaneamente," ha detto lo studio a Game Informer. "Su PS4 potrete catturarli tutti e 100, ma ne potrete vedere meno tutti assieme."

Kena: Bridge of Spirits dovrebbe arrivare nel corso del 2021 su Ps4, Ps5 e PC.