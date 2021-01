Yakuza: Like A Dragon su PS5, dettagli su risoluzione e frame-rate, su Xbox anche in Giappone

Yakuza: Like A Dragon è protagonista di un po' di nuove informazioni in arrivo ufficialmente da Sega, che svela qualcosa sulla versione PS5, in particolare per quanto riguarda le modalità grafiche tra risoluzione e frame-rate, e sulla versione Xbox che a quanto pare arriverà infine anche in Giappone.

Per quanto riguarda il primo aspetto, Yakuza: Like A Dragon su PS5 si dovrebbe comportare esattamente come su Xbox Series X, almeno per quanto riguarda le impostazioni grafiche di base. Il gioco ha due modalità previste: risoluzione 4k e 30 fps come frame-rate, oppure l'opzione che dà priorità alla fluidità che porta l'output a 1440p e 60 fps.

Praticamente sono le stesse opzioni presenti su Xbox Series X, dove il gioco è già uscito al lancio della console Microsoft, almeno in occidente. Proprio su quest'ultimo aspetto arriva un ulteriore chiarimento da parte di Sega: la versione Xbox di Yakuza: Like A Dragon sembrava sparita dal mercato nipponico, visto che il gioco non risultava disponibile in Giappone sulle console Microsoft nonostante lo fosse nel resto del mondo.

Il sito ufficiale lanciato da Sega, veniamo a sapere infine che Yakuza: Like A Dragon arriverà su Xbox Series X|S e Xbox One anche in Giappone il 25 febbraio 2021, ponendo fine al mistero. La data di uscita della versione PS5 del gioco è invece prevista per il 2 marzo 2021.

