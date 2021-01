Ghost Recon Breakpoint gratis su tutte le piattaforme questo fine settimana

Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile gratis su tutte le piattaforme questo fine settimana, per la precisione da giovedì 21 gennaio a lunedì 25 gennaio: un'ottima occasione per provare l'ultimo episodio della serie Ubisoft.

L'iniziativa, pensata per celebrare il lancio dell'evento Amber Sky, consentirà ai possessori di PC (via Ubisoft Store o Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ma anche Google Stadia e Amazon Luna di sperimentare l'esperienza action survival di Breakpoint.

Attenzione: ci sono alcuni requisiti per poter accedere gratuitamente al gioco durante questo fine settimana. Su Xbox bisognerà infatti essere iscritti a Xbox LIVE Gold, mentre su Google Stadia bisognerà possedere un abbonamento a Stadia Pro. In tutti i casi, sarà possibile effettuare il pre-caricamento del titolo dal 19 gennaio.

Vivi l'esperienza di uno sparatutto militare ambientato in un open world, ostile e misterioso, giocabile in single player o in co-op fino a quattro giocatori.

Ferito, senza supporto e braccato, metti alla prova le tue abilità di sopravvivenza e contrattacca. Con il tuo personale stile di gioco sconfiggi i Lupi, ex compagni dell'esercito ora mercenari, e il loro leader Cole D. Walker.

Fai squadra con i tuoi amici, sperimenta i progressi condivisi tra campagna principale e PvP. Ti aspetta un end-game ricco di contenuti, fra cui le incursioni.