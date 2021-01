Apex Legends su Nintendo Switch, spunta una data di uscita ed è vicina

Apex Legends potrebbe avere una data di uscita su Nintendo Switch e potrebbe essere piuttosto vicina, visto che si parla del 2 febbraio 2021, praticamente in corrispondenza con l'avvio della Stagione 8 per il gioco di Respawn Entertainment.

Apex Legends è stato annunciato per Nintendo Switch ormai da tempo: era infatti l'estate scorsa quando EA ha presentato il gioco su Steam e Nintendo Switch con cross-play, ma da allora non ci sono state informazioni precise sull'effettivo lancio del titolo sulla piattaforma Nintendo.

Nel frattempo, lo sparatutto multiplayer è approdato su Steam con la stagione 7 ma è stato rimandato su Nintendo Switch e attualmente non ha ancora una data di uscita ufficiale. Questo però potrebbe trovare soluzione fra poco, visto che l'informazione sul nuovo lancio arriva dal canale YouTube ufficiale di Apex Legends in Giappone, dunque si tratta di una fonte alquanto affidabile.

Forse per errore, nella descrizione di un video si legge che "Il 2 febbraio, sarà possibile giocare su Switch in contemporanea con la partenza della Stagione 8". Il testo in questione si trova solo sul canale ufficiale giapponese di Apex Legends, dunque permane qualche dubbio sul fatto che si tratti di un'informazione errata.

Tuttavia, già da tempo corre la voce che vuole Apex Legends in arrivo su Nintendo Switch in corrispondenza con la Stagione 8, considerando peraltro che il suo lancio originale doveva essere in contemporanea con la Stagione 7, dunque la data di uscita piazzata il 2 febbraio 2021 sembra assumere una certa consistenza. Nel caso, potrebbe corrispondere all'1 febbraio 2021 in occidente, considerando il fuso orario nipponico.