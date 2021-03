DOOM Eternal: novità in arrivo entro fine 2021, la conferma di id Software

DOOM Eternal è uscito da un anno e id Software ha nel frattempo rilasciato due espansioni per lo sparatutto. Il team di sviluppo non ha però intenzione di fermarsi e ci conferma che entro la fine del 2021 verranno svelate nuove informazioni.

L'annuncio è arrivato tramite un video condiviso tramite tweet dall'account ufficiale di id Software. Ecco le parole di Marty Stratton - executive producer - e Hugo Martin - Game Director -: "Ciao a tutti i nostri incredibili fan di DOOM, non riusciamo a credere che sia passato un intero anno da quando abbiamo rilasciato DOOM Eternal. Probabilmente è stato uno degli anni più problematici e strani di sempre, ma proprio per questo vogliamo ringraziarvi per tutto il vostro incredibile supporto."

"È stato incredibilmente gratificante vedere tutti i vostri messaggi: le vostre esperienza di gioco, le fan art, i cosplay, gli stream, i meme, tutto quello che avete fatto e detto ha permesso a DOOM Eternal di diventare un vero successo. Non potremmo inoltre essere più orgogliosi del nostro team di sviluppo. Abbiamo appena rilasciato The Ancient Gods - Parte 2, l'epica conclusione della storia dello Slayer che abbiamo iniziato nel 2016. Entrambe le espansioni sono state create interamente mentre il team lavorava da casa, e in tutta onestà è uno dei nostri lavori migliori."

Infine, Stratton conclude affermando: "Inoltre, continuate a seguirci perché abbiamo nuovi update per DOOM Eternal in arrivo entro fine anno. Nuovamente grazie a tutti: siete incredibili; rimanere al sicuro e continuate a fare a pezzi i demoni."

Vi segnaliamo infine le parole di Id software sull'acquisizione di Microsoft: "siamo stati comprati dai migliori".