Koei Tecmo, un trailer dedicato ai giochi in uscita durante il 2023

Koei Tecmo ha pubblicato un trailer dedicato ai giochi in uscita nel corso del 2023. In questo caso il publisher giapponese si è concentrato su tre titoli, ovverosia Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Wo Long: Fallen Dynasty e Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse.

In uscita il 24 febbraio, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è l'ultimo episodio della celebre serie jRPG, in cui torneremo a vestire i panni di Reisalin "Ryza" Stout, giovane alchimista e insegnante che vive a Kurken Island e viene coinvolta in una nuova, appassionante avventura.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà invece disponibile dal 3 marzo e proporrà una spettacolare esperienza action ambientata in una versione alternativa della Cina dei Tre Regni, in cui controlleremo un guerriero in grado di affrontare i nemici non solo con le armi ma anche con la magia.

In arrivo il 9 marzo, Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse è infine la remaster di un capitolo della saga survival horror giapponese, che ci vedrà anche stavolta esplorare inquietanti scenari e respingere l'attacco di feroci fantasmi usando una speciale macchina fotografica.