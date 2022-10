Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse: data d'uscita ufficiale annunciata da un nuovo trailer

L'editore giapponese Koei Tecmo ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse con un nuovo trailer: il 9 marzo 2023. Il trailer si trova in testa alla notizia. Ci potremo giocare su Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam).

Il trailer di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse fa una panoramica generale sul gioco, partendo dalla storia, che viene riassunta attraverso alcune brevi sequenze. Vengono poi presentati i personaggi principali Ruka Minazuki, Misaki Aso e Madoka Tsukimori ,e l'ambientazione, un manicomio abbandonato dove anni prima è successo qualcosa di terribile che le ha coinvolte.

Quindi il video passa a mostrare alcuni dei contenuti horror del gioco, per finire con i contenuti bonus dedicati a chi lo prenoterà: il costume da Marie Rose per Ruka (dalla serie Dead or Alive), il cappello "Camera Obscura" per Ruka, Misaki e Choshiro.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse è il quarto titolo della serie PROJECT ZERO, pubblicato nel 2008 per Wii. Come avvenuto per PROJECT ZERO: Maiden of Black Water, questo capolavoro della serie rinascerà con una versione rimasterizzata.

Da bambine, le protagoniste avevano visitato la remota isola di Rogetsu dove, nel bel mezzo di un festival, erano scomparse in circostanze misteriose. Il gioco ha inizio quando le ragazze decidono di tornare sull'isola alla ricerca dei loro ricordi perduti di quel giorno.

Prova a respingere i fantasmi, facendo affidamento solo sulla flebile luce di una torcia e una macchina fotografica capace di immortalare cose inimmaginabili, la Camera Obscura.