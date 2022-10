Classifica dei giochi più venduti in UK: Bayonetta è dietro solo a Call of Duty e FIFA

Tramite i dati di GfK possiamo vedere i giochi più venduti nel Regno Unito, ovvero uno dei mercati più grandi e rappresentativi dell'Europa. I dati ci indicano che Horizon Forbidden West continua a resistere, ma a dominare la classifica sono ovviamente Call of Duty e FIFA. La Top 10 è composta come segue:

Call of Duty Modern Warfare 2 FIFA 23 Bayonetta 3 Horizon Forbidden West Gotham Knights Mario Kart 8 Deluxe Mario + Rabbids Sparks of Hope Nintendo Switch Sports Splatoon 3 LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

Come potete vedere, nella sua prima settimana in classifica, Call of Duty Modern Warfare 2 è subito in prima posizione, senza che questo stupisca nessuno. FIFA 23 viene quindi spodestato dalla cima del podio e si accontenta della seconda posizione.

Bayonetta 3 ottiene invece il gradino più basso del podio. Horizon Forbidden West segue in quarta posizione, salendo dall'ottava della settimana precedente: probabilmente i bundle di PS5 sono aumentati negli ultimi giorni.

FIFA 23 rimane ovviamente un dei giochi più venduti

Gotham Knights è calato in quinta posizione, mentre nella precedente aveva chiuso in seconda. Il resto della classifica è praticamente composto solo da esclusive Nintendo, senza grande sorpresa visto che i dati della classifica fanno riferimento alle vendite fisiche nel Regno Unito e non quelle digitali: i giochi PlayStation e Xbox vendono molto di più in digitale rispetto a Switch, quindi le classifiche spesso sono dominate dai giochi di Nintendo.

Vi lasciamo invece ai dati della classifica italiana, che vede FIFA 23 in prima, seconda, terza, quarta e sesta posizione.