Fallout 4: mod aggiunge cartonato di Todd Howard, con una sua frase celebre scritta con l'inchiostro

Una delle più grandi mancanze di Fallout 4 è quella di un cartonato di Todd Howard che pronuncia la sua celebre frase "It Just Works", scritta con l'inchiostro (naturalmente). Fino a oggi nessuno aveva mai pensato di aggiungerlo (chissà come mai). A rimediare a questa terribile mancanza è arrivato il modder dpillari con la mod "Todd Howard Cardboard Cutout".

Installandola otterrete esattamente ciò che desideravate da sempre, anche se non lo sapevate ancora: un cartonato del dirigente di Bethesda per la vostra base, che può essere arricchito con un fumetto. La mod è disponibile nelle edizioni standard, 2K, 4K e "It just works" (quella con il fumetto). Dopo l'installazione, troverete il buon Todd nella sezione statue delle decorazioni.

Todd Howard arricchirà la vostra base di Fallout 4

A cosa serve? A niente, ma volete mettere che bei selfie potete farci? Un'aggiunta simile potrebbe far diventare Fallout 4 il capitolo più amato della saga, nonché uno dei videogiochi più apprezzati di sempre. Certo, qualcuno potrebbe essere in attesa di mod più corpose quali Fallout: London o Fallout: Miami, ma sono dettagli.

Per inciso, la frase viene dalla presentazione di Fallout 4 all'E3, quando Howard la pronunciò parlando proprio della modalità di costruzione della base.