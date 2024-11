NVIDIA GeForce RTX 5090: dettagli sulla GPU Blackwell GB202 e prestazioni aumentate

Memoria e prestazioni

Il die della GPU GB202 misurerà 744 mm², con un'area del package di 3528 mm², un aumento rispettivamente del 22% e del 35% rispetto alla RTX 4090. Questo incremento non implica necessariamente un consumo energetico più elevato o temperature più alte, ma segna un significativo balzo tecnologico. Per confronto, il die TU102 della serie RTX 20 misurava 754 mm², integrando per la prima volta core Tensor e RT. La RTX 5090 avrà 170 SM attivi su 192 totali, per un totale di 21.760 core CUDA, leggermente ridotti rispetto alla capacità massima. Il core GB202-300-A1 sarà integrato in una PCB progettata specificamente per supportare questa nuova GPU.

Sul fronte della memoria, la RTX 5090 sarà dotata di 32 GB di GDDR7, operanti su un'interfaccia a 512-bit. Con una velocità di 28 Gbps, la larghezza di banda totale raggiungerà 1792 GB/s. L'aggiunta di una cache L3 più ampia e nuove tecniche di compressione della memoria contribuiranno a migliorare ulteriormente le prestazioni complessive.