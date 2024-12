Overwatch 2 x Avatar: La Leggenda di Aang mostra le skin con un trailer di gameplay: vi piacciono?

Il video gameplay di Overwatch 2 x Avatar: La Leggenda di Aang

La descrizione del video di gameplay di questa collaborazione - che potete vedere qui sotto - recita, in traduzione: "Overwatch 2 x Avatar: La Leggenda di Aang è qui per portare equilibrio sul campo di battaglia. Incarna lo spirito del Team Avatar con Zenyatta nei panni di Aang, Venture nei panni di Toph, Genji nei panni di Zuko, Kiriko nei panni di Suki e Orisa nei panni di Appa."

"Inoltre, potrete ottenere cosmetici a tema come emotes, spray e icone che vi permetteranno di rappresentare ciascuna delle Quattro Nazioni. Ma non è tutto. Scatena il potere del dominio dell'acqua con la skin Mei nei panni di Katara completando le sfide speciali durante l'evento! Overwatch 2 x Avatar: La Leggenda di Aang è disponibile fino al 30 dicembre".

Non è la prima volta che Overwatch 2 collabora con prodotti animati (e non) per alcuni skin, come nel caso delle skin di One-Punch Man. Le skin sono uno dei modi in cui Overwatch 2 guadagna denaro in modo regolare e cerca sempre di proporre qualcosa che possa stuzzicare i fan, come quando Overwatch 2 ha cercato di convincervi a comprare la nuova skin di Kiriko con un video sui suoi piedi nudi.