Overwatch 2 vi vuole convincere a comprare la nuova skin di Kiriko con un video sui suoi piedi nudi

Non è una novità che il mondo dei videogiochi faccia "fan service" per attirare potenziali acquirenti, ovvero che sfrutti personaggi attraenti e magari indulga un poco verso tematiche leggermente erotiche per avere successo. Ogni tanto però ci sono scelte che sono... particolari... come il recente post social di Overwatch 2 .

Il video dei piedi di Yatagarasu Kiriko

Potete vedere il trailer condiviso online dagli account ufficiali di Overwatch qui sotto e, prima che rispondiate che magari è solo un modo per mostrare in modo chiaro la skin, diciamo subito che tutto il post è chiaramente fondato per focalizzarsi sui piedi e attirare coloro che hanno una passione micidiale per questa parte del corpo umano.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come potete vedere, il tweet recita: "Yatagarasu Kiriko ha dei 'grippers'? Scrivete 'emoji del piede' se siete entusiasti per la nuova skin di Kiriko nella Stagione 13". Il termine grippers è un modo per indicare i piedi, ma nello specifico quando vengono messi in mostra e distraggo le persone. Non ha un significato profondamente sessuale, ma chiunque abbia una certa conoscenza di internet sa bene che è impossibile non fare il collegamento.

Il video è family friendly, a un primo sguardo, ma ci è impossibile non affermare che Blizzard stia probabilmente puntando su una certa fetta di "estimatori" poter vendere ancora di più la nuova skin. Magari ci stiamo sbagliando, ma anche nei commenti i giocatori affermano di aver ben capito cosa stia facendo Blizzard con questo video di Overwatch 2.

Se vi interessano le skin, vi ricordiamo la collaborazione di Overwatch 2 con My Hero Academia.