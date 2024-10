Lo Spiritista di Diablo 4 può infliggere 235 migliaia di miliardi di danni, se sapete come

I giocatori più esperti hanno speso il proprio tempo per comprendere come utilizzare una serie di bug e sono ora riusciti a creare una macchina di morte.

Diablo 4 ha da poco proposto una nuova classe, lo Spiritista, che pare già essere diventata la più forte del gioco. Sebbene il tutto sia stato ottenuto con dei bug, il personaggio è in grado di infliggere 235.000 miliardi di danni, se si capisce come impostarlo nel modo corretto.

I bug usati in Diablo 4

In pratica, c'è un bonus passivo ai danni che vi ricompensa per aver generato una barriera - il bonus temporaneo di salute di Diablo 4 - pari alla quantità totale di salute che avete attualmente. O almeno, questo è ciò che dice la descrizione dello Scudo Viscoso. Ma in realtà si basa sulla vostra salute di base, il numero minimo che vedreste se il vostro personaggio fosse completamente nudo. Questo significa che se avete una barriera che corrisponde alla vostra salute totale, che quindi supera di molto la vostra salute di base, i vostri danni salgono alle stelle.

Non sarebbe un problema se fosse difficile ottenere molte barriere nella maggior parte delle build, ma grazie all'elevato numero di cross-over con le abilità degli Spiritisti, è possibile aggiungere questo danno bonus a quasi tutte le build, purché si includa una forma di generazione di barriere. C'è persino una combinazione di rune che lo fa gratuitamente.

Questo però è solo uno dei bug che possono essere utilizzati. La meccanica di classe del giaguaro che cattura tutti i danni subiti negli ultimi 0,5 secondi per un colpo extra riapplica erroneamente tutti i bonus una seconda volta. La statistica bonus "Risolutezza" dell'equipaggiamento può essere potenziata molto più di qualsiasi altra statistica del gioco, aumentando enormemente la difesa e i danni. Il bastone che svuota il vigore ogni volta che si usa un'abilità per garantire i colpi critici aumenta il danno quanto più si ha una generazione di risorse e nessuno sa il perché.

In breve, lo Spiritista è in grado di infliggere danni estremi. Vi lasciamo infine a un gameplay trailer di Diablo 4 che presenta le novità della Stagione dell'Odio Crescente.