Dragon's Dogma 2 si è aggiornato e ha cambiato le impostazioni della qualità grafica

L'aggiornamento di Dragon's Dogma 2

Nelle impostazioni su console sono presenti quattro voci, tra cui "Qualità grafica". Prima dell'aggiornamento questa opzione permetteva di scegliere tra "Alta" o "Bassa". "Alta" attivava Ray Tracing e Motion Blur, mentre "Bassa" li disattivava. Era (ed è ancora) però sempre possibile decidere di impostare il tutto in modo personalizzato, attivando il Ray Tracing ma disattivando il Motion Blur o il contrario (in tal caso la qualità grafica diventa "Personalizzata"). Infine, è disponibile un'opzione per decidere se accettare un frame rate variabile oppure imporre un limite di 30 FPS per maggiore stabilità.

Dopo l'aggiornamento, il sistema funziona allo stesso identico modo, solo che invece di chiamare "Alta" e "Bassa" le impostazioni, la scritta è "Priorità alla grafica" e "Priorità al frame rate". Probabilmente Capcom si è resa conto che la precedente nomenclatura metteva in difficoltà i giocatori e ha preferito cambiare il tutto.

Ricordiamo che Dragon's Dogma 2 è un gioco di ruolo d'azione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Nei panni dell'Arisen, un prescelto da un drago, dobbiamo esplorare due nazioni, con l'aiuto delle Pedine, personaggio controllati dall'IA: abbiamo una Pedina creata da noi, più un massimo di altre due Pedine prese in prestito online tra quelle create da altri giocatori.

Vi ricordiamo infine che Dragon's Dogma 2 si era aggiornato già a inizio mese, ecco cosa era cambiato.