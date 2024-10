Warhammer 40.000: Space Marine 2 svela un nuovo traguardo di giocatori

Il trailer e le novità in arrivo in Warhammer 40.000: Space Marine 2

Questi quattro milioni di giocatori saranno felici dell'arrivo di tanti nuovi contenuti, presentai con un recente trailer di cui vi ricordiamo i contenuti. La voce narrante recita: "Saluti agli Space Marine! A nome di tutti i membri di Saber Interactive e Focus Entertainment, vogliamo estendere un enorme ringraziamento a ognuno di voi. Sono passate solo poche settimane da quando abbiamo pubblicato Space Marine 2, ed è stata un'emozione vedere milioni di voi immergersi nel gioco. La vostra dedizione è stata incredibile, ma la battaglia è tutt'altro che finita".

"I nemici dell'umanità si stanno riorganizzando e stanno tornando più forti. La guerra sta per intensificarsi. Preparatevi perché vi stiamo portando un intero anno di nuovi contenuti, completamente gratuiti. Iniziamo con una nuovissima operazione PvE. Raduna la tua squadra di tre giocatori e torna su Kadaku per affrontare la tirannia più grande e terrificante. Il biotitano Ierofante".

"Siete alla ricerca di una sfida ancora più dura? Preparatevi per l'imminente aggiunta della Difficoltà Letale, una nuovissima impostazione di difficoltà per le Operazioni, progettata per mettere alla prova le vostre abilità contro gli Xenos e gli eretici più brutali. E per aiutarvi in battaglia, l'armeria fornirà una nuova arma, la pistola Neo-Volkite."

"Oltre a tutti questi contenuti gratuiti, il 2024 offrirà ai possessori del Season Pass un'intera suite di accessori cosmetici di uno dei capitoli degli Space Marine più amati dai fan: Gli Angeli Oscuri. Avrete a disposizione nuove skin esclusive per la vostra Auto bolt, il fucile, la pistola al plasma e la Power Sword, un Champion Pack per la classe Bulwark con una skin per l'armatura completa, uno scudo unico e un sacco di opzioni cosmetiche per distinguersi sul campo di battaglia".

"E questo è solo l'inizio. Le stagioni future presenteranno nuove operazioni, una serie di aggiunte per il PvP con una nuova modalità di gioco e nuove arene, nuovi nemici Tyranide e Thousand Suns, armi, una modalità orda che fa scorrere il sangue e altri nuovi cosmetici per i capitoli degli Space Marine per i possessori di Gold e Ultra Edition. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in arrivo. Questa guerra è appena iniziata".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2.