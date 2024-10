Marvel Games annuncia una Special Presentation al NYCC: cosa sarà mostrato domani?

Precisamente, il 18 ottobre alle 22:45 alle 23:15 (orari italiani) andrà in onda un Marvel Games Special Presentation . Cosa sarà mostrato? Non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo, anche se ovviamente si possono fare varie speculazioni.

Cosa potrebbe essere mostrato alla Marvel Games Special Presentation

Marvel è attualmente attiva su molteplici fronti a livello videoludico. Ad esempio, esiste il videogioco Marvel Snap, che però non crediamo avrà spazio in questa presentazione speciale poiché ha già un proprio panel oggi (17 ottobre, alle 16:30) chiamato "Marvel Games: The Art of MARVEL SNAP".

Marvel Snap è un gioco di carte

Non crediamo che sarà uno spazio pensato per i giochi di Sony (come Marvel's Wolverine e dei potenziali DLC di Marvel's Spider-Man 2) in quanto la compagnia giapponese certamente preferirebbe tenere annunci per i propri eventi.

Non è però impossibile che vi sia qualche novità su qualche gioco già noto di produttori multipiattaforma, come Marvel 1943: Rise of Hydra (che a luglio di quest'anno ha trovato un editore) oppure il gioco di Iron Man di Electronic Arts in sviluppo presso Motive Studio.

Ovviamente non è da escludere che sia una presentazione dedicata a qualcosa di nuovo o, semplicemente, una panoramica di quanto la compagnia ha realizzato fino a questo momento per il mondo videoludico, senza grandi novità o annunci. Considerando quanto poco manca, la cosa migliore è aspettare e scoprirlo in diretta.