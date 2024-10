Meta licenzia: nuovi tagli per WhatsApp, Instagram e Reality Labs

La notizia è stata confermata da un portavoce di Meta, Dave Arnold, il quale ha dichiarato a The Verge che l'azienda sta "spostando alcune squadre in luoghi diversi e alcuni dipendenti in ruoli diversi". Arnold ha sottolineato l'impegno di Meta nel trovare nuove opportunità per i dipendenti coinvolti nei tagli.

I licenziamenti di Meta negli ultimi due anni

Tra i dipendenti licenziati figura anche Jane Manchun Wong, nota per aver anticipato diverse funzionalità delle app prima del loro rilascio ufficiale. Wong si era unita al team di Threads nel 2023.

Questa nuova ondata di licenziamenti segue i tagli già effettuati all'inizio dell'anno nella divisione Reality Labs e si inserisce in un più ampio processo di ristrutturazione avviato da Meta nel 2022, quando l'azienda ha licenziato 11.000 dipendenti a causa di una crescita inferiore alle aspettative dopo la pandemia. Nel 2023, il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato un "anno di efficienza", che ha portato a ulteriori 10.000 licenziamenti.

La strategia di Meta sembra quindi orientata verso una maggiore efficienza e un ridimensionamento delle proprie ambizioni, in particolare nel settore della realtà virtuale e aumentata, che finora non ha prodotto i risultati sperati. Resta da vedere quale sarà l'impatto di questi nuovi tagli sul futuro dell'azienda e sulle sue diverse piattaforme.

L'attenzione di Meta si concentra ora sul consolidamento delle proprie piattaforme principali, come Facebook e Instagram, e sullo sviluppo di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, considerata strategica per il futuro dell'azienda. La sfida per Meta sarà quella di mantenere la propria posizione dominante nel mercato dei social media, in un contesto sempre più competitivo e in continua evoluzione.