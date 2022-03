Assassin's Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch, l'analisi di Digital Foundry

Assassin's Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch è stato protagonista della consueta (pur tardiva) analisi tecnica di Digital Foundry. Come girano i tre giochi sulla console ibrida giapponese?

Come abbiamo scritto nella recensione di Assassin's Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch, questa edizione della collection elimina il fastidioso blur che la caratterizzava su PS4 e Xbox One, ma per il resto la qualità dell'immagine non è sempre irreprensibile.

Non viene utilizzato infatti alcun tipo di antialiasing in Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood, mentre per Revelations ricorre a una tecnica applicata in post-processing ma al contempo è il titolo più pesante dei tre e ciò si fa sentire sulla risoluzione.

Lato prestazioni, invece, c'è poco da criticare: il target dei 30 fps viene rispettato nella maggior parte dei casi in modalità docked, mentre in portabilità la situazione si fa un po' più rognosa.