Wordle: rimossa la risposta "fetus" per evitare riferimenti all'attacco al diritto all'aborto in USA

La risposta di oggi di Wordle doveva essere "fetus", ma il New York Times l'ha rimossa, per non far entrare il gioco nella contesa politica americana, ossia per non farlo apparire come una specie di forma di protesta contro l'attacco che la Suprema Corte statunitense sta portando alla sentenza Roe v. Wade, che nell'anno 1973 sancì il diritto all'aborto.

Considerate che il database di Wordle è stato compilato più di un anno fa, quindi la presenza di "fetus" come risposta proprio in un momento così delicato era del tutto casuale.

Wordle: rimossa la parola fetus

Purtroppo per il New York Times, la parola non è stata rimossa per tutti: solo quelli che hanno ricaricato il gioco prima di giocare hanno trovato la nuova.

Il New York Times ha giustificato questa mossa con una nota ufficiale scritta da Everdeen Mason, il responsabile della sezione giochi: "Al New York Times Games prendiamo davvero seriamente il nostro ruolo di luogo di intrattenimento e di evasione, quindi vogliamo che Wordle rimanga fuori dall'attualità." Da notare che la parola fetus non è stata neanche citata nella nota. Si tratta di una specie di rimozione completa, che serve per non far apparire Wordle come un gioco politico.

Certo, non è chiaro come delle singole parole possano influenzare in qualche modo il dibattito pubblico su di un determinato argomento, ma evidentemente c'è il timore che dividano i giocatori. Comunque sia fetus non è l'unica parola rimossa dal database di Wordle: pare che anche quella "butch" abbia fatto la stessa fine, probabilmente per lo stesso motivo.