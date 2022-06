One Piece Odyssey: video diario spiega le meccaniche del gameplay

Bandai Namco ha pubblicato oggi un video diario degli sviluppatori di One Piece Odyssey, completamente sottotitolato in italiano, che svela informazioni sulla creazione e il gameplay del nuovo gioco tratto dall'opera del sensei Eiichiro Oda e in arrivo su PC e console.

Nel filmato partecipano il producer Katsuaki Tsuzuki e il compositore Motoi Sakuraba, a cui si unisce anche Ken Takakano, editor-in-chief di One Piece per Weekly Shonen Jump. Vengono spiegate alcune delle idee alla base delle meccaniche del gioco, che ricordiamo sarà un JRPG a turni, e della creazione della colonna sonora.

Come vediamo nel filmato, in One Piece Odyssey potremo controllare tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia e sfruttare le loro abilità uniche per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Ad esempio Zoro può eliminare dall'equazione una porta tagliandola con la sua spada, mentre Rufy può allungare un braccio per raggiungere un appiglio lontano.

Inoltre in battaglia il giocatore potrà fare affidamento alle iconiche tecniche di combattimento di ogni personaggio viste nel manga e nell'anime di One Piece, facendo al tempo stesso particolare attenzione al posizionamento in campo di nemici e alleati per avere la meglio.

One Piece Odyssey sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC.