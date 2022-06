God of War: Ragnarok, rinviato l'annuncio della data ma spuntano le edizioni limitate

L'annuncio con la data di uscita di God of War: Ragnarok, atteso per oggi, pare sia stato rinviato, riferisce il noto leaker Tom Henderson. Tuttavia qualche dettaglio sul gioco è comunque spuntato, nella fattispecie le prime informazioni sulle edizioni limitate.

Come sapete, nelle scorse ore Cory Barlog ha chiesto ai giocatori di avere pazienza circa eventuali aggiornamenti sul lancio di God of War: Ragnarok, ma il profilo PlayStation Game Size riporta che qualcosa si è mosso sul fronte del PS Store per il gioco, a indicare che probabilmente un annuncio sarebbe davvero dovuto arrivare oggi.

Henderson ha detto di non poter confermare i rumor in suo possesso, ma ha indicato l'11 novembre come una possibile data di uscita per il nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studio. Un giorno significativo, visto che sarebbbe dovuto essere quello del debutto di Starfield.

Detto questo, il leaker ha potuto in ogni caso offrire qualcosa ai propri fan, nello specifico le prime informazioni sulle edizioni limitate di God of War: Ragnarok, che a quanto pare saranno due: la Jotnar Edition e la Collector's Edition.

La Jotnar Edition includerà una replica 1:1 del martello Mjolnir di Thor e una copia del gioco, mentre la Collector's Edition offrirà oltre al martello e al gioco anche una mappa del mondo, dei badge e altri materiali ancora.