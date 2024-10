Path of Exile 2 è stato rinviato, vediamo la nuova data di uscita in accesso anticipato

Quando mancavano ormai pochi giorni al debutto, Path of Exile 2 è stato rinviato di tre settimane da Grinding Gear Games per via di problemi con l'infrastruttura dei server. La nuova data di uscita in accesso anticipato è fissata dunque al 6 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

"Purtroppo ho una brutta notizia", ha detto il game director Jonathan Rogers nel video messaggio che trovate qui sotto. "Dobbiamo rinviare l'accesso anticipato di tre settimane, e la nuova data è il 6 dicembre. Sono davvero dispiaciuto, so che le persone pianificano ferie e cose del genere per i nostri lanci, ma dobbiamo farlo."

"Che cosa è successo? Beh, è emerso che non è il gioco in sé a essere in ritardo: si tratta di una serie di lavori sull'infrastruttura del server che ci hanno portato via molto più tempo del previsto. Come ricorderete, una delle promesse principali che abbiamo fatto è che tutte le microtransazioni funzioneranno sia in Path of Exile I che II."

"Per farlo, tuttavia, abbiamo dovuto integrare i sistemi dei profili non solo per Path of Exile I e II, ma anche per gli ecosistemi console, e ciò ha significato dover cambiare molte cose. Non soltanto bisogna creare un mucchio di nuovi sistemi, ma anche assicurarsi che i vecchi dati siano compatibili con essi."

"E quando si inizia a migrare database così vecchi e con così tanti dati, scopri ogni sorta bizzarria. Come fanno più account ad avere lo stesso nome? Come fanno più account ad avere lo stesso indirizzo e-mail? Come mai più account hanno lo stesso ID Steam?"