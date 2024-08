Il gameplay di Path of Exile 2 è stato presentato in video alla Gamescom

Grinding Gear Games ha pubblicato un video in cui viene presentato il gameplay di Path of Exile 2, il nuovo capitolo della celebre serie action RPG in arrivo nei prossimi mesi su PC, PlayStation e Xbox.

Nel filmato vediamo il game director Mark Roberts che illustra il processo produttivo di determinate sequenze, personaggi e scenari, che vengono poi mostrati in azione all'interno di scene davvero spettacolari e suggestive sul piano artistico.

Roberts ha parlato anche del lavoro che il team di sviluppo ha effettuato per quanto concerne lo scontro con i boss, andando a sintetizzare la grande esperienza maturata con il precedente capitolo di Path of Exile e sintetizzandola al fine di consegnarci un pacchetto particolarmente solido.

A tal proposito, il game director ha anche tenuto a precisare che tutti i mostri di Path of Exile 2 sono stati disegnati da zero, senza riutilizzare alcun asset già pronto, proprio per conferire al sequel una sua personalità e una grande freschezza.