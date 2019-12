Fortnite: Pattugliatore Polare e Ghiaccioli Ittici nel negozio del 31 dicembre 2019

Oggi è l'ultimo giorno dell'anno, e gli sviluppatori di Epic Games naturalmente hanno pensato ad alcuni contenuti inediti anche per l'ultimo negozio di Fortnite Battaglia Reale del 2019. Vediamo dunque tutti i dettagli e i prezzi dello shop del 31 dicembre 2019.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi troverete il Pattugliatore Polare, una nuova skin epica da 1500 V-buck, un prezzo di circa 15 euro al cambio. A completare il set dell'orso polare arrivano gli strumenti raccolta Ghiaccioli Ittici, che costano invece 800 V-buck, circa 8 euro al cambio. I balletti in evidenza oggi sono poi Ordinaria Amministrazione e Gran Fanfara, e neanche a dirlo tornano anche tutte le skin di Fortnite x Star Wars, che dovrebbero sparire per sempre attorno al 6-7 gennaio 2020.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 del 31 dicembre 2019, con rispettivi prezzi. Le sfide del Mezz'Inverno, intanto, sono già disponibili per tutti i giocatori.

Pattugliatore Polare (Costume) - 1500 V-buck

Ghiaccioli Ittici (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Leader Squadra Mecha (Costume) - 1600 V-buck

Specialista ricognitore (Costume) - 1200 V-buck

Fionda (Costume) - 800 V-buck

Festa fra le stelle (Copertura) - 500 V-buck

Magma (Copertura) - 700 V-buck

Ordinaria Amministrazione (Emote) - 500 V-buck

Gran Fanfara (Emote) - 200 V-buck