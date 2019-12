Dragon Ball Super: anche gli angeli possono morire, ecco come

Dragon Ball Super ha introdotto, nel mondo dell'opera di Akira Toriyama, nuovi personaggi e intere gerarchie: ad esempio quelle degli Dei della Distruzione degli Angeli, preposti al controllo dell'Universo e al suo bilanciamento. Anche gli angeli, comunque, possono morire: ora questo aspetto è stato confermato.

Il lettore del manga di Dragon Ball Super sapeva che gli Dei della Distruzione possono morire per mano degli Angeli, ma non che anche questi ultimi potessero morire a loro volta. La conferma arriva direttamente da Whis, che nel capitolo 55 dell'opera ha richiamato presso di sé Merus, a rischio in seguito alle sue azioni e influenze nel mondo mortale (ha allenato Goku per aiutarlo a sconfiggere Moro). Whis ha confermato a Goku che anche gli angeli possono morire, ma solo in un modo: mediante la cancellazione diretta dall'esistenza, per mano del Gran Sacerdote.

Solo il Gran Sacerdote dell'Universo 7, dunque, potrebbe eliminare dall'esistenza (e quindi uccidere) Merus e Whis. Qualcosa del genere è già accaduto in passato? Magari in futuro il manga e l'anime di Dragon Ball Super racconteranno anche questi retroscena.