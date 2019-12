Epic Games Store, The Talos Principle gratis fino alle 17.00 di oggi 30 dicembre 2019

Epic Games Store continua la propria promozione: il nuovo gioco gratis, aggiunto ieri, è The Talos Principle, che potremo scaricare a costo zero fino alle 17.00 di oggi 30 dicembre 2019.



The Talos Principle è un puzzle game in prima persona nella tradizione della fantascienza filosofica. Realizzato da Croteam e scritto da Tom Jubert (FTL, The Swapper) e Jonas Kyratzes (The Sea Will Claim Everything).



Come se ti svegliassi da un sonno profondo, ti ritrovi in uno strano mondo contraddittorio, fatto di antiche rovine e tecnologia avanzata.



Incaricato dal tuo creatore di risolvere una serie di enigmi sempre più complessi, devi decidere se avere fede o porre le domande difficili: chi sei? Qual è il tuo scopo? E cosa hai intenzione di fare a riguardo?



Scarica The Talos Principle da Epic Games Store