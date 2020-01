Ring Fit Adventure: uomo perde 9Kg di peso in un mese giocando con Nintendo Switch

Sembra che Ring Fit Adventure funzioni veramente, se utilizzato con la giusta costanza, come dimostrato da Migui Gabriel, un ragazzo delle Filippine che è riuscito a perdere 9Kg di peso in un mese utilizzando il nuovo gioco esclusivo di Nintendo Switch.



È probabile che uno stile di vita corretto sia stato indispensabile, oltre alla somministrazione del gioco in questione, sospettiamo, fatto sta che Gabriel ha iniziato a giocare a Ring Fit Adventure il 4 dicembre e in un mese ha perso effettivamente 9Kg, come testimoniato da lui stesso sui social.



"30 giorni di Ring Fit Adventure! Da sovrappeso a peso normale!" Ha scritto raggiante su Facebook, mostrando anche le varie fasi del suo percorso e l'utilizzo quotidiano del gioco per Nintendo Switch. In effetti, oltre a Ring Fit Adventure, sembra che Gabriel abbia anche seguito una dieta, basata sul taglio di carboidrati e una riduzione di cibo: "Solitamente limito i carboidrati a un piatto di riso al giorno e nessun pasto dopo le ore 19:00", ha spiegato, "Combinare questo con Ring Fit Adventure ha aiutato a ridurre il mio peso".



Il fatto che particolarmente straordinario è che Ring Fit Adventure è effettivamente anche un gioco che riesce ad essere divertente, cosa non da poco considerando che funziona anche per tenersi in forma, a quanto pare.