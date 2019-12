Ring Fit Adventure per Nintendo Switch, storie di giocatori

Vediamo questo nuovo filmato di Ring Fit Adventure per Nintendo Switch in cui delle persone comuni ci parlano della loro esperienza di gioco, ovviamente positiva. Del resto Ring Fit Adventure è dedicato più agli amanti del fitness che vogliono fare esercizi a casa divertendosi che ai videogiocatori tradizionali.



Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Ring Fit Adventure, in cui il buon Tommaso Pugliese ha scritto: Ring Fit Adventure riesce nel non semplice compito di rendere divertente l'allenamento a corpo libero o con leggera opposizione di resistenza, ponendosi come un titolo imperdibile per chi vorrebbe tanto rimettersi in forma ma stenta a trovare le motivazioni necessarie a svolgere esercizi in maniera costante e progressiva. Gli sviluppatori si sono inventati una formula che, per quanto narrativamente assurda, distrae in maniera efficace dal fatto di star correndo sul posto e comprimendo un anello da Pilates per aprire porte e spiccare salti. Il sistema di combattimento a turni in stile RPG fa il resto, assegnando a ogni esercizio una valenza specifica e aumentando progressivamente lo spessore strategico pur senza mai uscire dai confini di un'esperienza oggettivamente molto semplice e limitata dal punto di vista ludico.