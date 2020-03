Trials of Mana: demo disponibile, con nuovo trailer

Square Enix ha annunciato la disponibilità della demo gratuita di Trials of Mana, accompagnandola con un nuovo trailer di gameplay (lo trovate in testa alla notizia). La demo è stata lanciata per tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco, quindi Nintendo Switch, PS4 e PC (su Steam). Si tratta di un piccolo antipasto in previsione di quello che ci aspetta il 24 aprile, la data d'uscita di Trials of Mana.



La demo di Trials of Mana consente di visitare una parte del mondo fantasy in cui è ambientato, selezionare tre personaggi tra i sei disponibili e vivere la prima parte della loro avventura. Ognuno di loro ha un inizio differente, ma le loro storie finiranno inevitabilmente per intrecciarsi. Da notare che i progressi fatti nella demo saranno trasportabili nel gioco completo.



Il comunicato ufficiale ci dice anche:

I fan che non sanno ancora quale scegliere per il loro gruppo in Trials of Mana possono fare un test della personalità e scoprire qual è l'eroe più adatto per loro. Con pochi secondi per rispondere a ciascuna domanda, i giocatori dovranno reagire d'istinto per scoprire quale eroe si addice di più alla loro personalità. I membri di Square Enix Members che completano il test riceveranno anche degli avatar speciali dei personaggi da mostrare a tutti. Per fare il test della personalità di Trials of Mana, visita: https://trialsofmana.square-enix-games.com/it/quiz/



Chi effettuerà il pre-order o acquisterà l'edizione fisica o digitale del gioco prima del 21 maggio 2020 per Nintendo Switch o PlayStation 4 riceverà il DLC Rabite Adornment, da usare per ottenere più EXP dopo le battaglie fino al livello 10. I pre-order della versione digitale del gioco su PlayStation Store includeranno anche un set esclusivo di avatar dei sei eroi del gioco, mentre chi effettuerà il pre-order o acquisterà il gioco su STEAM prima del 21 maggio 2020 riceverà il DLC Rabite Adornment e anche un set esclusivo di sfondi.