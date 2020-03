Tekken 7, un trailer svela quando sarà disponibile il colosso Fahkumram

Bandai Namco ha pubblicato un trailer per svelare quando sarà disponibile Fahkumram, il nuovo, colossale personaggio di Tekken 7 che sarà aggiunto al roster del gioco. I possessori del Season Pass 3 lo potranno scaricare, insieme al nuovo stage dedicato, a partire dal 24 marzo 2020. Fahkumram, come tutti i combattenti, è acquistabile anche singolarmente.



Nel nuovo trailer di Tekken 7, che trovate in testa alla notizia, possiamo vedere Fahkumram, alto più di due metri, che combatte contro Craig Marduk. Leggiamo anche la sua biografia, fornita dal publisher:



Colpito da un'illuinazione all'età di 12 anni, Fahkumram diventò un campione di Muay Thai a 18 anni. Sposato e padre di una figlia, la sua vita a un certo punto ha preso una piega drammatica. In seguito a un'imboscata è stato fatto prigioniero dai militari, la sua famiglia presa in ostaggio e non gli è stata data altra possibilità che obbedire agli ordini dei suoi carcerieri e combattere in scontri clandestini. Impossibilitato a vedere una via d'uscita, si è lentamente perso in una spirale di violenza e rabbia. Ora compete nel King of Iron Fist Tournament come ultima speranza di guadagnare la libertà per se stesso e la sua famiglia.