Crash Bandicoot 4 avrebbe venduto 5 milioni di copie, per un curriculum

In questo caso, nelle sue ricerche si è imbattuto nel profilo LinkedIn di Toby Schadt , design director presso Toys for Bob, che nel proprio curriculum riporta tale dato, avendo lavorato direttamente al progetto in questione.

In mancanza di dati ufficiali, possiamo trarre informazioni sulle vendite di Crash Bandicoot 4: It's About Time attraverso quanto riferito in un curriculum , e si tratterebbe di 5 milioni di copie vendute nel mondo.

Un seguito è possibile?

Crash Bandicoot 4 è stato piuttosto apprezzato

Non è chiaro quanto siano aggiornate le vendite in questione, ma si tratterebbe di una quantità notevole per un titolo che, al giorno d'oggi, può essere considerato un po' di nicchia anche al di là del livello di notorietà raggiunto da Crash.

Con 5 milioni di copie vendute, è possibile anche che un nuovo capitolo della serie possa essere preso in considerazione, specialmente ora che il team Toys for Bob si è reso indipendente da Activision e potrebbe dunque dedicarsi al progetto essendo fuori dall'influenza di Call of Duty.

Questo, ovviamente, sempre che possa accordarsi con Microsoft e Activision per l'uso della proprietà intellettuale, ma visto che sembra proprio che le compagnie siano rimaste in ottimi rapporti la questione è possibile. Al momento, sembra che Toys for Bob stia lavorando a un nuovo gioco in collaborazione con Microsoft.